V Ústí nad Labem začala stavba největšího justičního paláce v Česku

Do justičního areálu na severu Čech se má přesunout téměř 850 zaměstnanců krajského a okresního soudu a další instituce. Ministerstvo spravedlnosti stavba největšího justičního paláce v zemi vyjde na dvě a čtvrt miliardy. Hotovo má být za dva a půl roku. O vzniku justičního areálu se začalo mluvit už v roce 2002. O jedenáct let později na základní kámen poklepal tehdy nově zvolený prezident Miloš Zeman. Dalších jedenáct let se ale nestavělo kvůli problémům s projektem a financemi.