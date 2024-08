Politické strany a hnutí už znají svá čísla pro krajské volby

Krajské volby se konají v pátek 20. září od 14:00 do 22:00 a v sobotu 21. září od 14:00 do 22:00 hodin. Voliči budou vybírat zastupitele ve 13 krajích, hlasování se netýká Prahy, kde se volí současně s volbami do obcí.

V krajských volbách je možné hlasovat s voličským průkazem, ale pouze ve stejném kraji, kde má volič trvalý pobyt. Osobní žádost na úřadě je možné podat nejpozději 18. září do 16:00 hodin. Písemná žádost musí být na úřad doručena nejpozději 13. září v 16:00 hodin.

V krajských volbách je možné udělit preferenční hlasy nejvýše čtyřem kandidátům na jedné kandidátní listině – stačí zakroužkovat jejich pořadové číslo. Nelze ale vybírat napříč kandidátkami.