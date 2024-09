O víkendu se ochladí, v noci budou i přízemní mrazíky

Následující dny budou v Česku se zataženým nebo oblačným nebem a s přeháňkami a deštěm. Teploty mohou ve čtvrtek a v pátek ještě stoupat i nad dvacet stupňů Celsia. O víkendu se citelně ochladí, v noci se mohou objevit přízemní mrazíky. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek se mohou teploty v Česku dostat i na dvaadvacet stupňů Celsia. Meteorologové očekávají také déšť. „Srážky v podobě deště nebo přeháněk se budou vyskytovat zpočátku hlavně na západě Česka, postupně by se měly přesouvat a měly by zasáhnout severozápad Česka,“ nastínil meteorolog Michal Žák s tím, že se bude jednat o občasný déšť, ale na horách by mohlo napadnout přes dvacet milimetrů srážek.

V severozápadní polovině území, kde meteorologové očekávají déšť, bude ve čtvrtek jen kolem šestnácti stupňů. Pršet by mělo i v pátek, kdy by teploměry ve středních a severních Čechách měly ukázat až dvaadvacet stupňů Celsia, jinde do dvaceti stupňů.