Nový registr má ukázat, co kdo vypouští do řek

Nový registr výpustí, který nyní připravují vodohospodáři, má dát odpověď na to, co kdo vypouští do českých řek a potoků. Například hasičům má také dát jasné informace, jaké látky v případě havárií mohou do toků vytékat. Vodohospodáři chtějí přijít zejména na nelegální výpustě a případně dosáhnout potrestání těch, kteří do vody vypouštějí to, co nemají. „Bylo by vhodné, kdyby byl připravovaný registr výpustí doplněn o automatický emisní monitoring jakosti,“ dodal mluvčí výzkumného Ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Tomáš Hrdinka.