Nečas se brání trestu v kauze trafik pro poslance ODS. Obrátil se na Nejvyšší soud

„Nevnímal jsem to jako standardní.“ Soud rozplétal poslanecké trafiky v kauze Nagyová

Případ trafik pro poslance ODS přispěl v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády. Nečas, tehdejší šéfka jeho kabinetu Nagyová a Boček slíbili poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, se kterým nesouhlasili. Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého Aeroholdingu.



Nečasův trest zahrnuje i jeho předchozí odsouzení. Expremiér dvakrát křivě svědčil u soudu ve prospěch své manželky. Odvolací pražský městský soud mu za to loni v květnu potvrdil roční podmíněný trest a peněžitý trest sto tisíc korun. Nečas se tak stal prvním pravomocně odsouzeným někdejším premiérem České republiky v trestní kauze. Trvá nicméně na tom, že říkal pravdu. Nejvyšší soud v této kauze nedávno odmítl jeho dovolání.



Nečasova někdejší milenka a šéfka jeho kabinetu Nagyová byla také odsouzena ještě v další kauze. Podle soudu nezákonně nařídila zpravodajcům, aby sledovali premiérovu první manželku Radku a také dva zaměstnance úřadu vlády. Dostala pravomocně podmíněný trest a zákaz činnosti. Bývalý prezident Miloš Zeman Nečasové před koncem svého mandátu udělil milost, prominul jí zbytek zkušební doby.