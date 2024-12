Na železnici začíná platit nový jízdní řád, přibyly další linky

Vlaky na české železnici začaly jezdit podle nového jízdního řádu. České dráhy zahájily provoz nové dálkové linky Baltic express z Prahy do polské Gdyně. Leo Express s novým jízdním řádem zvýšil počet vlakových spojů do Krakova a RegioJet zahájil či zahájí provoz dvou pražských městských vlakových linek. Rychleji budou vlaky jezdit ve zmodernizovaných úsecích a vrací se na další úseky tratí poškozených po povodních. V pravidelném provozu začnou jezdit první bateriové vlaky.

Leo Express s novým jízdním řádem zvyšuje počet vlakových spojů do Krakova ze dvou na pět týdně a přidává jeden pár vlaků denně na linku mezi Prahou a Ostravou. Od neděle se také o polovinu zkrátí doba jízdy vlaků z Prahy do Košic, v tomto směru vynechá vlak zastávku Prešov.

RegioJet přebírá provoz městské železniční linky S49 spojující Roztoky u Prahy s pražskou Libní a Hostivaří. V první polovině příštího roku se k této lince připojí nová linka S61, která povede z pražského Hlavního nádraží a Vršovic do Úval. Obě linky bude RegioJet provozovat následujících patnátct let.

Vedle zahájení linky do Gdyně dráhy nasadily ČD nové vlaky ComfortJet na páteřní mezistátní linky, především do Německa. „K významnějším změnám v trasách, v časech odjezdů a příjezdů nebo v počtu dálkových vlaků však nedojde. Změny jízdních řádů dálkových vlaků budou většinou v rozsahu několika minut,“ uvedl už dříve dopravce.

Bateriové vlaky

V pravidelném provozu začnou jezdit první bateriové vlaky. Vyvinula a vyrobila je plzeňská Škoda Group. Vlaky budou jezdit na trati z Veřovic na Novojičínsku přes Štramberk, Kopřivnici, Příbor a Studénku do Ostravy. Vlaky vycházejí z elektrických jednotek RegioPanter, ale mohou jezdit i na neelektrifikovaných tratích. Dojezd vlaku na baterie je osmdesát kilometrů.

Po opravě dalších úseků tratí poškozených při zářijových povodních se s novým jízdním řádem vrací vlaky na trať z Krnova do Skrochovic, z Jeseníku do Písečné a z Mikulovic přes polské Głuchołazy do Jindřichova ve Slezsku. Zprovozněná je také úzkokolejka Třemešná ve Slezsku – Osoblaha a trať Mikulovice – Zlaté Hory.

Na zmodernizovanou trať z Brna do Zastávky u Brna poprvé vyjedou elektrické vlaky. Po nepřetržité výluce od dubna opět jezdí rychlíky z Brna do Jihlavy. Nové omezení platí ve stanici Jihlava město kvůli práci na její modernizaci. Vlaky tudy budou po celou dobu platnosti nového jízdního řádu jen projíždět.

Ceny jízdného u ČD meziročně vzrostly v průměru o 4,9 procenta. Cena jízdenky pro dospělého na kratší vzdálenost bez slevy vzroste o jednu až pět korun. Při jízdě na vzdálenost sto kilometrů ode dneška zaplatí lidé o jedenáct korun víc. Úprava podle drah reflektuje inflaci a zvýšení nákladů za uplynulý rok. Na delší vzdálenosti cestující využívají jízdenky s dynamickou cenotvorbou, levnější jsou dříve zakoupené jízdenky. Soukromí dopravci zvyšovat ceny jízdenek nebudou.