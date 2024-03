Na podání papírového daňového přiznání je týden. Elektronicky se posílá do začátku května

Na přiznání k dani z příjmů v papírové podobě mají lidé čas už jen týden. Finanční správa k pondělí přijala milion sto padesát tisíc podání. Je to asi jednačtyřicet procent z očekávaného počtu. Většina lidí už ho odesílá elektronicky. To je potřeba udělat do 2. května. Pokud ho zpracovává daňový poradce, má čas do 1. července.