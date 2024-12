Na horách by o víkendu mělo být slunečno, v nížinách mlhavo

V sobotu i v neděli by mělo na horách převažovat slunečno, naopak v nížinách často mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Pod nízkou oblačností budou nejvyšší denní teploty slabě pod nulou. Tam, kde bude slunečno, bude až do pěti nebo šesti stupňů, sdělil meteorolog ČT Jan Šrámek, podle něhož nelze očekávat žádnou výraznou změnu počasí ani během pondělka.

Do deváté hodiny platí výstraha meteorologů před námrazou. „Na komunikacích, kde rozjezdíme námrazu, vytvoříme tenkou vrstvu náledí. Černý led je to nejnebezpečnější,“ popsal Šrámek. Klouzat podle něho mohou silnice ve stinných místech celé dopoledne. Námraza se ale může tvořit i tam, kde je obloha jasná.

„Kdo se dnes (v pátek) po ránu chce ohřát, tak rozhodně ne v nížinách, ale na hřebenech hor. Tam je kolem pěti, šesti stupňů Celsia a to třeba i na hřebenech Krkonoš. Naopak v nížinách jsou teploty většinou od minus dvou až do minus sedmi stupňů,“ informoval Šrámek.

„Na Silvestra to vypadá, že zezačátku bude hodně mraků. Postupně by se mělo během silvestrovského dne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty budou jeden až pět stupňů Celsia. Pod mlhou a nízkou oblačností pořád kolem minus jednoho,“ uvedl Šrámek.

Podobné počasí jako v pátek vydrží podle Šrámka ještě minimálně tři dny. „V sobotu i v neděli platí, že na horách by mělo převažovat slunečno, naopak v nížinách často mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Pod nízkou oblačností budou nejvyšší denní teploty slabě pod nulou. Tam, kde bude slunečno, bude až do pěti nebo šesti stupňů,“ sdělil.

Inverze zůstane v některých místech i přes den. Zejména v Praze a Polabí by mlhy a nízká oblačnost měly vydržet až do odpoledne. Na Moravě a ve Slezsku či na Šumavě by naopak mělo převažovat slunečno. „Při slunečném počasí se odpolední teploty dostanou na dva až šest stupňů Celsia. Tam, kde mlha nebo nízká oblačnost vydrží celý den, budou teploty jen okolo nuly,“ doplnil meteorolog.

Na Nový rok se podle meteorologa rozfouká vítr, což by mělo postupně narušit inverzi. „Vypadá to, že odpolední teploty první den příštího roku budou kolem plus pěti,“ dodal. Poměrně teplo by pak podle Šrámka mělo být ještě druhého ledna.

„V dalších dnech by se mělo ochlazovat. Od severozápadu k nám začne proudit chladnější vzduch. Vypadá to, že postupně se objeví déšť, který bude ve všech polohách přecházet do sněžení. Sněhové vločky se tedy budou někdy zhruba od třetího ledna objevovat i v nížinách,“ uzavřel Šrámek s tím, že noční teploty budou kolem minus tří a odpolední kolem plus jednoho. Na horách by měl panovat celodenní mráz.