Kolkové známky brzy ztratí platnost

Zbývají poslední měsíce platnosti kolkových známek. Ty se coby platidlo používaly na úřadech na našem území od roku 1854. Lidé je mohou uplatnit do konce roku, přebytečné mohou do stejného termínu na poště vrátit. V červenci jich navrátili čtrnáct tisíc. Z celkového objemu poplatků, které katastrální úřady vybraly, jich šestnáct procent bylo provedeno kolkovými známkami. V sousedních zemích se již několik let nepoužívají.