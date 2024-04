Janoušek u soudu požaduje další peníze kvůli stíhání v kauze Chambon

Janoušek se pondělního jednání neúčastnil. Jeho právní zástupce Michal Sečány u soudu uvedl, že jeho klientovi vznikla značná škoda tím, že mu policisté zajistili v roce 2013 majetek a uvolnili ho až loni. Zabavili mu například zlaté cihly či zablokovali peníze na účtu a cenné papíry.

Pokud by lobbista zajištěnou finanční částku, zhruba 55 milionů korun, investoval do českých společností, jak to plánoval, získal by tím podle právníka téměř 86 milionů korun. Další peníze požaduje muž jako náhradu za úroky či inflaci.