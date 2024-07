iROZHLAS: Inspekce navrhla obžalovat policisty kvůli útoku na dívky před barem

Až deset let za mřížemi

V dubnu zahájil GIBS trestní stíhání policisty a jeho partnerky. Obvinila je z výtržnictví a muže navíc z těžkého ublížení na zdraví, kterému tak nyní hrozí až deset let za mřížemi. Žena by kvůli incidentu mohla jít do vězení až na dva roky. Dvojice se proti obvinění bránila, žalobce ale stížnosti v červnu zamítl jako nedůvodné.

Pražská policie jednání dvojice již dříve odsoudila a omluvila se za ně. Policistu stíhaného za napadení dívky propustila a policistku zprostila výkonu služby.