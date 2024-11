Do Česka proudí opět ropa z Norska či Iráku, dodávky z Ruska mají skončit

Události: Rozmanitost zdrojů ropy do Česka (zdroj: ČT24)

Po letech začíná do Česka zase proudit ropa z Norska, Saúdské Arábie nebo Iráku. Dodávky z Ruska mají definitivně skončit příští rok. Momentálně tuzemské rafinérie odebírají surovinu z dvanácti zemí.

Ruská ropa je tmavá a hustá a Česko ji brzy nahradí, proto se i v laboratoři v Kralupech nad Vltavou testují náhradní varianty. „Výsledná ropa by měla být parametrově co nejbližší, a to zajistíme tím, že namícháme několik rop dohromady a budeme používat takzvanou ropnou směs. V poslední době jsme testovali třeba ropy z Iráku, Saúdské Arábie, jižní Ameriky, nebo Severního moře,“ popsal mluvčí skupiny Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.

V této souvislosti se mluví především o mixu suroviny z Guyany a Norska. Tato směs je ruské ropě nejblíž a tedy i její další zpracování se kvůli aktuálnímu nastavení rafinérií nejvíc vyplatí.