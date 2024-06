Cyklistický závod v sobotu omezí dopravu v Praze a Středočeském kraji

Anna Suchánková

, ško

před 29 m minutami

Průjezd závodu L’Etape Czech Republic přes Křivoklát v roce 2023

Čtvrtý ročník cyklistického závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France v sobotu dočasně uzavře některé silnice v hlavním městě a ve středních Čechách. Konkrétně půjde o úseky od Strahova po výjezd na Hostivici a v okresech Praha-západ, Beroun, Kladno a Rakovník. ČT to potvrdila pražská a středočeská policie. Uzavírky potrvají od projetí prvního do posledního cyklisty v pelotonu, týkat se budou i cesty do nemocnice v Motole. Omezení se dotknou i městských autobusů, dopravní podnik proto doporučuje aktuální informace čerpat z vyhledávačů spojení.

Uzávěry silnic v Praze se dotknou především okolí startu a cíle na Strahově, odkud budou tři tisíce závodníků v sobotu vyjíždět podle zvolené délky trasy ve třech hodinových rozestupech. Při průjezdu pelotonu směrem z Prahy do Hostivice budou krátkodobě uzavřeny příslušné ulice po dobu do 15 minut. „Po projetí posledního závodníka budou tyto komunikace ihned znovuotevřené, aby nedošlo k uzavírce nad nezbytně nutnou dobu,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Fakta Předpokládané uzávěry v pražských ulicích

Návrat závodníků do Prahy si vyžádá kompletní uzavření úseku z Hostivice na pražský Zličín přes Sobín od poledne do zhruba 16:00. Ve stejném čase bude neprůjezdný pruh z centra na trase ze Zličína přes Motol zpět na Strahov. „Uzavřená bude silnice od Vypichu k Nemocnici Motol, a to při dojezdu závodníků zhruba od 12 hodin do 15.30 hodin, kdy končí časový limit. Pro cestu do Motola je tedy potřeba využít příjezd od Plzeňské ulice,“ dodal za organizaci závodu Radim Prušina.

Fakta Pražské ulice s úplnou uzávěrou mezi 12:15 a 15:45

Neprůjezdný bude také úsek z Prahy do Hostivice po ulici Karlovarská. Uzavře se také hlavní tah městem Hostivice, ulice Československé armády, kudy peloton projíždí. Uzavírky potrvají třikrát okolo 45 minut.

Vzhledem ke krátkodobosti omezení objížďky plánované nejsou. Obce ve Středočeském kraji, kterými závod projíždí, budou kompletně uzavřeny po dobu zhruba tří hodin v časovém okně od 9:30 do 15:30. „Řidiči budou v době uzavírek pro trasu závodu muset využít jiné trasy anebo vyčkat,“ uvedla Barbora Schneeweissová ze středočeské policie. Přesné časy uzávěr jsou uvedeny na webu organizátora závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France. Omezení se dotkne i autobusů Starosta obce Broumy Petr Jirka doplnil, že neočekává komplikace ze strany místních, kteří byli o uzávěrách informováni s předstihem. Zaskočit by podle něj ale mohly chataře a výletníky. Ti by měli využít raději navigaci. Kateřina Zusková, starostka obce Nižbor, kudy projíždí závod během dne vícekrát, varuje před uzávěrou obce od 10:00 do 14:00 ze všech směrů.

Fakta Obce, kterými závod projíždí