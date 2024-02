Blíží se nové řízení v kauze Čapí hnízdo. Babiš dál trvá na své nevině, soud hodlá vyslechnout znalce

„Je to umělá kauza, je to politická kauza, protože státní zástupce to zastavil a obnovil to nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman,“ prohlásil Babiš k novému jednání. Řekl také, že očekává, že ho soud zprostí, a že je celá věc nesmysl.

Soud zatím nařídil nové jednání v kauze Čapí hnízdo na dva jednací dny. Není vyloučeno, že padne rozhodnutí. Stejně jako u prvního jednání na něj bude i nyní vydávat vstupenky. V případě odvoláni proti verdiktu věc znovu skončí u vrchního soudu.