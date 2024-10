Aby se vydali na planety, které ještě neznají. Časopis Raketa slaví deset let

Čtvrtletník Raketa je sice primárně určen pro děti od šesti do dvanácti let, skrze originálně zpracovaná témata i neotřelé pestrobarevné ilustrace se ale snaží zaujmout i rodiče nebo učitele. Posláním časopisu je podle jeho zakladatele Joachima Dvořáka snaha „pozitivně ovlivňovat nejmenší generaci“. „Je to obrovská svoboda a návrat do dětství, musíme se inspirovat tím, že děti neznají hranice a svět jejich fantazie může vypadat jakkoliv. Do té pomyslné rakety chceme pozvat jako pasažéry i rodiče, aby se vydali na planety, které ještě neznají,“ dodal nakladatel.