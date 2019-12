Rozpad Sovětského svazu

O Rusku hovořili v pořadu Historie.cs z 5. prosince publicistka a překladatelka Petruška Šustrová, historik Václav Veber z Univerzity Pardubice a novinář Libor Dvořák. Ptal se publicista a moderátor pořadu Vladimír Kučera.

Co to znamená, že se původní sovětská hymna znovu stala hymnou Ruska?

Šustrová: Znamená to, že návaznost mezi Sovětským svazem a předchozím carským impériem byla daleko silnější, než si sovětologové uvědomovali a než psali. A že s tím novým státem rolníků a dělníků to asi nebylo tak horké, jak se tvářili.

Veber: Mohu jedině souhlasit, že tady existovala tato zásada, i když je pravda, že oficiálně nebyla historickou vědou přijímána. Byla to menší skupina historiků, například Poláci nebo dokonce i náš Masaryk, pokud je považován za historika, kteří tvrdili, že bolševismus je přetvořený carismus.

Dvořák: Život ruské společnosti má vždy velkou tendenci k velké setrvačnosti. V sovětském státě 75 let přežívaly samoděržavné principy a stejně se do něj po perestrojkové euforii a stále slábnoucích nadějích 90. let vrátily symptomy Sovětského svazu.

Veber: Hymna, to je symbol, rozhodujícím historickým počinem ale byl zánik Sovětského svazu, který nebyla celá řada historiků ani politických analytiků schopna předvídat. Z vysokého standardu politické moci, který vrcholil na přelomu 70. a 80. let, tak došlo v relativně krátké době ke katastrofálnímu pádu.

Dá se to nazvat dekolonizací?

Dvořák: O dekolonizaci by se mluvit dalo. Další ale je, že to poměrně dlouho to zrálo, protože Boris Jelcin, který se velmi emancipoval koncem 80. let, byl ochoten chopit se moci za každou cenu. To je ten ruský motiv.

A pokud jde o republikové motivy, je tam nepominutelná jedna věc, na kterou upozorňují Zubovovy Dějiny Ruska 20. století. Národní elity v 80. letech pochopily, že se do centra moci už nedostanou. V politbyru byli tehdy sice dva muži, kteří se k moci dostali ve svých rodných zemích, Ševarnadze v Gruzii a Hejdar Alijev v Ázerbájdžánu, ale pro ostatní příslušníky národních elit už byla cesta do Moskvy uzavřena. Tak se během 80. let udělali sami pro sebe, a jakmile přišel první podnět a možnost zemi rozvrátit (sám baťuška Jelcin pomohl), udělali to a najednou všichni koukali jako blázni.

Veber: Rozpad Sovětského svazu je výsledek souběhu celé řady příčin, vnitřních i vnějších. Za nejzákladnější vnitřní příčiny považuji ekonomický propad, stagnaci, neschopnost udržet ekonomický vývoj a krizi ideologie. Komunismus byla pouze fasáda už za Brežněva.

A vnější příčinou byla aktivita Spojených států, Reaganova aktivita. Reagan totiž po delší době přišel s tím, že komunismus lze porazit – do té doby ho pouze „zadržovali“, do jeho nástupu si nedokázali představit, že by Sovětský svaz zmizel. Reagan na tom cílevědomě pracoval, jako to bylo třeba v případě uzbrojení SSSR (ta známá teze hvězdných válek).

Petruška: Překládala jsem knihu Rusko a národy, která tvrdí, že Sovětský svaz rozvrátily národy. Kromě těch elit tam totiž byli i ti lidé, kteří měli nějaké národní tradice a nehodlali se nechat přetavit v jakémsi pofiderním sovětském tyglíku na všeobecného sovětského člověka. Ostatně i člověk bez vyššího vzdělání si umí představit, že estonská národní tradice byla trochu jiná než ázerbájdžánská. A to je něco, co se týká i třeba Poláků, Rumunů či Maďarů, když ne nás, kteří jsme poněkud národnostně vlažní.

Dvořák: To je samozřejmě pravda. V některých národech, zejména čím dál měly od slovanské kultury, to národní povědomí žilo víc. To je celkem pochopitelné. Ale na druhé straně je pravda, že kdyby Brežněvovo směřování k sovětskému člověku a národu trvalo ještě dvě tři generace, asi by to zafungovalo a nakonec by tak z té směsice národů ten fenomén sovětského člověka vznikl. Zabránil tomu právě rozpad Sovětského svazu.