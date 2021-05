Komňa chce ekologicky likvidovat odpad, místní se bojí spalovny

O budování spalovny spekulují někteří obyvatelé Komni a okolních obcí, mimo jiné na sociálních sítích. Tvrzení o spalovně jsou podle Křižkové nepravdivá.

„Neumím si představit, že by nám tady měla stát spalovna, obrovská stavba, kde by byl odpad a měl by se v tomto prostředí, které máme, likvidovat. Všichni víme, že spalovny jsou technologie, které byste sem ani nedostal a nikdo by vám je tady nepovolil,“ řekla starostka. Upozornila také, že vše je zatím ve fázi příprav, žádné smlouvy podle ní podepsané nejsou, známé nejsou ani náklady.

Do zařízení by jezdily nejvýše tři kamiony za den, říká starostka

Energetické centrum a akvaponii obec plánuje postavit na svých pozemcích v lokalitě Rasová nedaleko silnice I/50. Výstupem katalytické mineralizace je podle starostky tepelná energie, voda, oxid uhličitý a sypký materiál. „Šlo by o likvidaci veškerého odpadu z obce. Přijely by maximálně tři kamiony za den. Všechno by to bylo v uzavřených kontejnerech. Nic by se neskladovalo ani na místě, kde se chce technologie stavět, ani v obci,“ uvedla Křižková. Kamiony by podle ní jezdily mimo zastavěné území obce.

Obyvatel Komni Kamil Gabrhel kritizuje, že o záměru obce mají lidé málo informací. „Většina občanů zatím s projektem vůbec nebyla seznámena, přestože jsme o to opakovaně žádali,“ řekl Gabrhel. Spolu s dalšími lidmi proto písemně vyzval obec k poskytnutí informací a projednání záležitosti zastupitelstvem. Dokument podle něj podepsalo asi 140 z 560 obyvatel Komni.

Pokud občané nebudou souhlasit, radnice od plánu upustí

Podle starostky se budou moci lidé s návrhem seznámit na veřejném projednání 30. května. Veškeré potřebné materiály by jim měly být k dispozici i celý červen na obecním úřadě. Až poté bude obec po občanech chtít, aby se k záměru vyjádřili. Podle Křižkové by se tak mohlo stát například prostřednictvím podpisových archů. „Ale pokud občané řeknou, že ne, tak bohužel projekt zastavíme,“ řekla Křižková. Podle Gabrhela by měla obec iniciovat vypsání referenda. „Za mě takový megalomanský projekt do krajiny nepatří,“ uvedl.

Od projektu si vedení obce slibuje snížení její energetické závislosti a ekologickou likvidaci odpadu. Zařízení podle starostky místním také nabídne desítky pracovních míst a navýší příjmy rozpočtu. Kromě připravované akvaponie by mohlo teplem a elektřinou zásobovat i školu a školku nebo domov seniorů. Projekt připravuje Komňa spolu se společností Enotep, která se podle obchodního rejstříku do letošního března jmenovala Lázně Radegast. Do ledna 2021 měla jako předmět podnikání zapsaný pouze pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.