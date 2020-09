Památník v Ploštině bude interaktivní. Připomene nacisty vypálenou osadu na Valašsku

Práce potrvají do poloviny roku 2022. „Na místě původního amfiteátru, který už jsme odbourali, by měla vzniknout oválná stavba zapuštěná do terénu, kde bude expozice. Připomene život před tragédií, připomene tragédii, umožní lidem projít duchovní očistou a rozjímáním a připomene i okolní obce, kterých se tragédie dotkla,“ uvedl ředitel muzea Pavel Hrubec.

Podle Tomáše Zichy (SNK obce Drnovice), starosty Drnovic, v jejímž katastrálním území se památník nachází, bude díky interaktivnosti expozice historie Ploštiny pro školáky přístupnější a lépe ji pochopí.