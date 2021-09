Evropská unie bude v návaznosti na koronavirovou pandemii společně lépe předcházet zdravotním krizím a spustí nový program pro posílení odolnosti v této oblasti. V tradičním poselství o stavu EU to v Evropském parlamentu slíbila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Do roku 2027 chce do tohoto programu investovat 50 miliard eur (1,26 bilionu korun).