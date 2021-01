Blatný: Očkování prioritních skupin bude hotové v březnu

Očkování lidí z prioritních skupin, kterých je zhruba 600 tisíc, by mělo být podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) hotové nejpozději v březnu. Jde mimo jiné o zdravotníky, kteří pečují o covidové pacienty, a lidi nad osmdesát let. Ministr také zopakoval, že rezervační systém pro očkování proti covidu-19 bude pro lidi nad osmdesát let spuštěn 15. ledna, pro ostatní pak od 1. února.