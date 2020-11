Brífink ministra školství Plagy a ministra zdravotnictví Blatného k návratu žáků do škol

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek na jednání vlády navrhne zmírnění opatření proti covidu-19. Z pátého stupně protiepidemického systému by se Česko přesunulo do čtvrtého. Ve středu 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol. Obdobně na tom budou studenti posledního ročníků vysokých škol s podmínkou maximálně 20 žáků v místnosti. Další žáci základních škol se vrátí do tříd od pondělí 30. listopadu. Oznámili to ministři školství Robert Plaga (ANO) a zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).