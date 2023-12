V Česku letos ubylo uprchlíků s HIV, vliv rusko-ukrajinské války je ale stále silný

Počty případů u mužů majících sex s muži mají v posledních letech sestupnou tendenci, naopak roste počet záchytů heterosexuálně přenesených infekcí. U pacientů, kteří jsou v péči klinických pracovišť (HIV center), v posledních pěti letech významně narůstal podíl těch, kteří jsou léčeni, až na 99 procent v roce 2022.

Vliv války na Ukrajině je silný

Od začátku vojenského konfliktu na Ukrajině v únoru 2022 do konce října 2023 bylo v Česku evidováno 705 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny. Z nich je 233 mužů, 452 žen a dvacet dětí ve věku do 15 let. Letos už jich bylo méně, jen 127. U uprchlíků převažuje heterosexuální způsob přenosu. Většina HIV pozitivních uprchlíků, kteří přišli do země, věděla o své pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a v Česku požádala o zajištění kontinuity léčby HIV infekce.