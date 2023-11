První válka v Evropě proběhla ve Španělsku. Trvala celé měsíce, ukazují kosti

Před pěti tisíci lety mohla v Evropě proběhnout první známá bitva v dějinách tohoto kontinentu. Naznačují to analýzy španělských vědců, kteří novými metodami analyzovali asi tři stovky koster. Pokud se výsledky potvrdí, byla by tato bitva o víc než tisíc let starší než ta považovaná ze nejstarší doposud.

Jak vypadaly evropské války a konflikty ve starověku před vznikem prvních civilizací s písmem, se prakticky neví. V neolitu (tedy před devíti až čtyřmi tisíci lety) určitě už takové velké boje probíhaly, informace o nich ale nejsou. Vědci zatím měli důkazy o menších potyčkách, které zahrnovaly skupiny maximálně tří desítek bojovníků. Většinou k nich docházelo během krátkých nájezdů nebo výpadů. Vědci předpokládali, že pro větší konflikty chyběla logistika: lidé neměli technologie, jak větší skupiny zásobovat jídlem nebo je dostatečně rychle přesunovat.