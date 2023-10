Virus ptačí chřipky pronikl k Antarktidě. Může zdecimovat tučňáky

Šíření ptačí chřipky by mohlo vést ke „katastrofálnímu selhání rozmnožování“ v regionu, což by mělo „devastující dopad na mnoho druhů volně žijících živočichů“, varovala Meagan Dewarová, předsedkyně Antarctic Wildlife Health Network, která byla hlavní autorkou zprávy BAS.

Odbornice na ptačí chřipku Michelle Willeová v reakci na nález viru mluví o „zdrcující zprávě“. Problém je v tom, že chaluhy s tučňáky často interagují (například loví jejich mláďata), takže je mohou snadno nakazit.

Recept na katastrofu

Pokud se nemoc na nejjižnějším kontinentu opravdu rozšíří, může mít podle nedávné zprávy mezinárodního vědeckého týmu velmi dramatický dopad. Tamní podmínky totiž nahrávají tomu, že by na Antarktidě tato nemoc mohla nabrat extrémně smrtící podobu.

Antarktida není ani zdaleka tak prázdný kontinent, jak by se mohlo zdát. Na pevnině a okolních ostrovech hnízdí možná až sto milionů ptáků a žije bezpočet mořských savců. Řada z nich se s nepříznivými podmínkami pro život vypořádala evolučně tak, že žije v obrovských koloniích. To jim pomáhá lépe odolávat chladu a větru, ale také je to ideální prostor pro přenos nakažlivých nemocí, jako je právě ptačí chřipka H5N1.