Indie chce do roku 2040 vlastní vesmírnou stanici a astronauta na Měsíci

Indický premiér Naréndra Módí předestřel své vesmírné ambice v úterý. Zároveň vyzval indické vědce, aby pracovali na misích na Venuši a Mars.

V srpnu se Indie stala první zemí světa, které se podařilo přistát v blízkosti neprobádaného jižního pólu Měsíce, a v září vyslala svou raketu ke studiu Slunce.

Indická organizace pro výzkum vesmíru (ISRO) také pracuje na projektu, jehož cílem je vyslat lidskou posádku na oběžnou dráhu kolem Země a při návratu ji bezpečně nechat přistát v indických vodách.

V sobotu by měli Indové provést důležitý test pro tuto misi. Následně země uskuteční zkušební let, při němž vyšle do vesmíru robota. Lidská posádka by se měla do kosmu vydat před koncem roku 2024.