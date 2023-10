Satelitní snímky ukazují rozsah sucha v Amazonii. V korytě řeky projede motorka

Sucho trápí půl milionu lidí

V oblasti už několik měsíců nepršelo. „V naší vesnici za sebou máme tři měsíce bez deště,“ řekl deníku The Guardian Pedro Mendonça, který žije ve vesnici Santa Helena do Ingles u Manausu. Tomuto obyvateli Amazonie se ulevilo, když do jeho vesnice jedna z brazilských nevládních organizací dovezla materiální pomoc. Osady na břehu Río Negro jsou totiž běžně zásobovány pomocí lodní dopravy, teď se ale na mnoho míst větší lodi nedostanou, i když někam je možné doplout na kánoi.

Lidé v oblasti tak mají ztížený přístup k potravinám, pitné vodě nebo i lékům. „Jsme prakticky odříznutí,“ uvedl Nelson Mendonça, představitel vesnice Santa Helena do Ingles. Zboží se teď do vesnice nosí nebo vozí traktorem. Podle úřadů ve státu Amazonas se sucho v Amazonii dotýká 481 tisíc lidí.