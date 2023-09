Vědci rozluštili netopýří odolnost vůči rakovině, je to první krok k využití v léčbě

Že netopýři skvěle odolávají všem známým virům, se dobře ví už řadu let. Teprve nedávno ale vědci vysvětlili, jak je to možné. Nově jiní výzkumníci přišli na kloub ještě větší záhadě, a sice proč se u těchto zvířat nevyskytuje rakovina. S odpovědí spojili rovnou i úvahu, jak toho využít pro lidské zdraví.

Netopýři jsou mezi savci nejlepšími letci, na tento druh pohybu jsou zdaleka nejvíc evolučně specializovaní. Díky desítkám milionů let, které strávili adaptací, se u nich vyvinuly jedinečné vlastnosti, které by jim jiní savci záviděli – kdyby takového pocitu byli schopni. Nová studie, která vyšla v odborném žurnálu Genome Biology and Evolution, prokázala, že za odolnost proti rakovině může právě zběsilá rychlost evoluce těchto letců.