Vědci v oku poprvé našli předpoklad Parkinsonovy nemoci. Sedm let před vypuknutím

Vědci odhalili v lidském oku znaky, které naznačují příchod Parkinsonovy choroby. Objevují se už sedm let před prvními příznaky nemoci. Je to poprvé, kdy se podařilo prokázat tyto nálezy několik let před stanovením diagnózy. Přelomové výsledky umožnila zatím nejrozsáhlejší studie zobrazování sítnice u Parkinsonovy nemoci.