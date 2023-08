Přibývá lidí i tepla, ubývá pitné vody. Středomoří se adaptuje na změny klimatu

Na odsolování mořské vody hodně sází Španělsko. Je to hlavní bod jeho vládní strategie pro boj se suchem. V Katalánsku chtějí úřady v průběhu tří let zdvojnásobit objem takto vytvořené pitné vody. Vloni dvě zařízení na odsolování vyrobila 63 milionů metrů krychlových pitné vody, což bylo šestkrát více než v roce 2009. Tato voda Katalánsku pomohla vyrovnat se s následky extrémního tepla a sucha. V minulosti region musel využívat mimořádná řešení, jako byl dovoz pitné vody loděmi.

Ekonomické dopady sucha jsou velmi citelné především v zemědělství. Letošní jaro bylo ve Španělsku nejteplejší od začátku měření a patřilo k nejsušším. Vědci z katalánského Ústavu pro zemědělsko-potravinářský výzkum a technologie se snaží pomáhat zemědělcům s adaptací na nové podmínky, včetně toho, jak nejlépe využívat klesající zásoby vody. „Naším cílem je produkovat více jídla s menší spotřebou vody. Pokud se nám to nepodaří, tak budeme mít problém s výživou našeho obyvatelstva,“ uvedl Joan Girona, který v ústavu působí.

Pětačtyřicetiletý sadař Sergi Balué se snaží přizpůsobit novým podmínkám sběrem dešťové vody do nádrží. Poprvé po 150 letech bylo totiž letos v dubnu zakázáno odebírat vodu z kanálu d'Urgell, který zemědělci používali pro závlahu polí a sadů. Balué také znovu přemýšlí, co pěstovat. „Dříve tady byly jen broskve,“ řekl v parném horku uprostřed sadu s mandloněmi, které jsou, jak vysvětlil, vůči suchu odolnější než broskvoně. „Hlavní myšlenka spočívá v tom, že i s menší spotřebou vody tady mohu mít něco, co budu moci sklízet,“ dodal. „Ale jsem z toho smutný, protože na tomto území jsme vždy pěstovali broskve, hrušky či jablka. To není to samé, co mandle,“ dodal.