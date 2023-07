Nejen dědičnost a životní styl mohou za obezitu. Vědci popsali třetí faktor

Stále ale není úplně jasné, co rozhoduje o tom, jestli lidé začnou nadváhou trpět. Vedle životního stylu hrají významnou roli genetické predispozice. Podobnost indexu tělesné hmotnosti (BMI) u jednovaječných dvojčat se pohybuje od 40 do 70 procent. Jasným důkazem je, že dokonce i jednovaječná dvojčata vychovávaná v různých rodinách mají BMI velmi podobné.

Němečtí vědci z berlínské univerzitní nemocnice Charité nyní přiblížili, že riziko nadváhy se zvyšuje u žen, které mají zvláštně formátovaný kód DNA v jednom konkrétním genu, jenž je spojený se sytostí. Tento gen se ale nemění pomocí dědičnosti, nýbrž vlivem vnějších podmínek.

Třetí faktor

Tým pod vedením endokrinologa Petera Kühnena zjistil, že riziko nadváhy se u žen zvyšuje přibližně o 44 procent, pokud na genu POMC (pro-opiomelanokortin), který je zodpovědný za pocit sytosti, ulpívá obzvláště velký počet metylových skupin.

Metylové skupiny jsou drobné chemické jednotky, které tělo používá k označení písmen v kódu DNA, aby aktivovalo nebo deaktivovalo geny, aniž by se změnilo pořadí písmen v DNA. Jinými slovy, je to podobné, jako bychom označili část textu tučně. Nijak to nemění samotný význam písmen a slov, ale na čtenáře to dopadá. Tento typ „formátování DNA“ věda zná jako takzvané epigenetické značení.

Tým vědců pro svou studii analyzoval „formátování“ genu POMC u více než jedenácti set lidí. U obézních žen s BMI nad 35 nalezli více metylových skupin připojených ke genu pro pocit sytosti než u žen s normální tělesnou hmotností. „Zvýšení rizika obezity o 44 procent je přibližně stejné jako účinek, který byl pozorován i u jednotlivých variant genů,“ říká Kühnen. Podle něj to je dost, ale nejde to použít jako výmluva „že má člověk obezitu v genech“.

„Socioekonomické faktory mají mnohem silnější vliv. Mohou zvýšit riziko dvakrát až třikrát,“ vysvětluje. „Pokud jde o to, proč se efekt metylace projevuje pouze u žen, to zatím nevíme.“

Gen POMC je „formátován“ velmi brzy během embryonálního vývoje. „To naznačuje, že se vytváří krátce po splynutí vaječných a spermatických buněk, tedy ještě předtím, než se oplodněné vajíčko rozdělí na dva zárodky dvojčat,“ vysvětluje Lara Lechnerová, která se na studii významně podílela. To podle ní znamená, že klíčová je velmi raná fáze těhotenství.

Co ovlivňuje formátování

Co ale ovlivňuje, jak toto formátování probíhá, a co má ten hlavní vliv na vznik rizika nadváhy? Dřívější studie naznačily, že by za tím mohly být některé látky, které dodávají metylové skupiny. Patří mezi ně hlavně betain, methionin a kyselina listová, které člověk obvykle získává stravou.