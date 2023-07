Z Itálie je evropský pól horka. Teploty ve Středomoří tento týden atakují rekordy

V následujících dnech se sice ochladí, přesto by ale až do poloviny příštího týdne měla maxima šplhat na 35 °C a výše, tropické noci s minimy nad dvacítkou jsou samozřejmostí. Ještě tepleji bude na Sardinii a Sicílii, hlavně ve vnitrozemí budou teploty atakovat 45 stupňů, v ohrožení je i celoevropský rekord 48,8 °C. Ani pro příští týden se přitom pro jižní Itálii nerýsuje výraznější ochlazení. A současně by o víkendu a po něm měla vedra zesílit na Balkáně, hlavně v Řecku, Bulharsku a Rumunsku.

Příčina je v Africe a lidském chování

Postará se o to tlaková výše nad severní Afrikou a jižním Středomořím, která zajišťuje vznik tohoto horkého vzduchu a která se bude v této oblasti udržovat i v dalším týdnu. Občasné vpády mimořádně teplého vzduchu jsou tak pravděpodobné do celé oblasti jižní Evropy i východního Středomoří, rekordy se tak budou přepisovat i nadále.

Důsledkem nadprůměrného počasí v minulých týdnech je také nezvykle teplé moře ve většině středomořské oblasti. Aktuálně se to týká především centrálního a západního Středomoří, kde je teplota vody o 2 až 4, výjimečně i o 5 stupňů vyšší, než je v této roční době obvyklé. Na východě Španělska tak voda má 28 až 29 °C, podobné je to i u břehů Itálie, Jadran se ohřál na 26–27 stupňů, u tuniského Sfaxu dosáhla teplota dokonce 30 °C.