Lidstvo už nyní může spatřit mimozemská města, věří vědec. Šance ale nejsou velké

Dysonova sféra je hypotetická superkonstrukce, jež by umožnila využití absolutně veškeré energie, kterou uvolňuje hvězda. Mělo by jít o konstrukci, jež by se táhla podél celé hvězdy, případně by mohla celou hvězdu ukrývat v sobě – nejčastěji se zobrazuje jako velká koule, uprostřed níž je hvězda. Z vnitřní stěny stavby je získávána energie, která se dá využít pro případnou kolonizaci a rozšíření využitelné plochy i mimo dosud osídlené planety v celé soustavě.

I to ale může dát vědců některé informace, dokonce víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Například spektroskopie může mnoho napovědět o složení atmosféry. Ale jak najít něco mnohem menšího, například město?

Zrcadlo odráží pravdu

Odpovědí může být podle Jaiswala takzvaný zrcadlový odraz. Ten nastává, když se světlo odráží přímo od pozorovatele, ale nikoliv jako rozptýlené světlo, které svítí do všech směrů. Typickým příkladem může být právě sluneční záblesk odražený zrcátkem nebo třeba od nablýskané karoserie auta.

Indický vědec na základě svého výzkumu věří, že podobný záblesk světla může vydávat i reflexní povrch vzdálené planety. „Budoucí pokusy o přímé zobrazení planet díky odraženému světlu budou možné jak u vesmírných teleskopů, tak u extrémně velkých pozemních dalekohledů,“ domnívá se Jaiswal. Metoda by podle měla fungovat jak u červených trpaslíků, tak u silněji zářících žlutých hvězd podobných Slunci.

Vědec přiznává, že tato snaha bude hodně záležet na náhodě, a tedy i štěstí. Světlo z exoplanety by se muselo odrazit od hypotetického města přesně na správném místě a pod vhodným úhlem tak, aby mířilo přímo směrem k Zemi.

Technologie máme, šance jsou mizivé

Jaiswal spočítal i to, jak velké by město, jež by bylo schopné odrazit světlo až k Zemi, mělo být. Nemohlo by být moc velké, protože pak by se odraz rozptýlil do všech stran. Pokud by se jednalo o planetu odpovídající velikostí té naší, pak by mělo mít velikost do 2800 kilometrů čtverečních. To je sídlo přibližně o velikosti Istanbulu, tedy většího města, jakých jsou v současné době na Zemi desítky.