Na záchranu letního ledu v Arktidě je pozdě. Zmizí na moři už do konce dekády, důsledky budou významné

Nový výzkum tvrdí, že ať už by lidstvo dosáhlo jakéhokoliv pokroku ve snižování skleníkových plynů, na záchranu letního ledu v Artidě to stačit nebude. Důsledky na sebe nedají dlouho čekat: podle vědců by se lidé žijící na severní polokouli měli smířit s tím, že tam bude zvýšený výskyt extrémního počasí.

Analýza ukazuje, že i v případě výrazného snížení emisí skleníkových plynů bude Arktida v příštích desetiletích v září bez ledu. Právě září je měsícem, kdy bývá ledu kolem Severního pólu nejméně. Studie také ukazuje, že pokud se emise budou snižovat pomalu nebo budou nadále stoupat, první léto bez ledu by mohlo nastat v roce 2030, tedy o deset let dříve, než se předpokládalo v předchozích studiích.