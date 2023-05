Spojené státy chtějí testovat reaktor na vojenský uran. Vyvolává to kritiku

Celé to má ale jeden problém, na který poprvé upozornil odborný časopis Physics Today. Použití vysoce obohaceného uranu by bylo v rozporu s politikou Spojených států, která z civilních reaktorů obohacený uran odstraňuje, aby se z něj nedaly vyrábět jaderné zbraně.

Americké ministerstvo energetiky plánuje malý zkušební reaktor, který by měl spalovat velké množství uranu vhodného pro výrobu zbraní. Cílem experimentu má být zisk informací, které by pomohly pro vznik nového typu reaktoru.

U MCRE je ale tento proces poněkud odlišný. K chlazení se nepoužívá voda, ale roztavené soli. Teoreticky by takový reaktor s roztavenými solemi mohl spalovat použité palivo z běžných reaktorů a vytvářet méně radioaktivního odpadu s dlouhou životností, věří vědci. Protože by sůl nezpomalovala neutrony, tento reaktor by potřeboval obohacenější palivo, jež by generovalo více neutronů.

Komerční reaktor společnosti TerraPower má používat palivo obohacené až na devatenáct procent, ale experimentální MCRE bude využívat palivo obohacené na více než devadesát procent, přičemž ho má zkonzumovat asi 630 kilogramů. To je stokrát více, než používají některé výzkumné reaktory, a dost na výrobu desítek bomb, odhadují vědci, které oslovil odborný časopis Science. Tento uran pochází z jiného výzkumného reaktoru, který byl v provozu v letech 1969 až 1990.

K čemu ten risk?

Vědci by chtěli z MCRE získat údaje potřebné k návrhu energetického reaktoru na roztavené soli, který by měl zůstat relativně malý a levný. A také by mohl vzniknout velmi rychle. Podle Johna Tierneyho, výkonného ředitele Centra pro kontrolu a nešíření zbraní, by to ale pro USA znamenalo jiné problémy.

V 50. a 60. letech minulého století Spojené státy pomáhaly budovat výzkumné reaktory po celém světě. A pro řadu z nich poskytovaly i obohacený uran. Jenže v 70. letech se rozhodly, že to není bezpečné a palivo z mnoha z nich odvezly.