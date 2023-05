Ohnivá koule stokrát větší než celá Sluneční soustava. Vědci pozorovali nejsilnější kosmickou explozi

Výbuch, který je od Země vzdálený zhruba osm miliard světelných let, je desetkrát jasnější než jakákoliv známá supernova. Zatím trvá tři roky. Vědci to popsali ve článku, který vyšel v odborném žurnálu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

„Exploze si po dobu jednoho roku nikdo nevšiml. Zaujala až s tím, jak se postupně stávala jasnější,“ uvedl vedoucí pozorování, astronom Philip Wiseman ze Southamptonské univerzity. „Odhadujeme, že jde o ohnivou kouli stokrát větší než Sluneční soustava, která je zhruba dvoubilionkrát jasnější než naše Slunce,“ uvedl odborník, podle kterého se při výbuchu za tři roky uvolnilo stokrát více energie, než kolik Slunce uvolní za deset miliard let své existence.