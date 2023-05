Astronomové poprvé sledovali, jak hvězda pozřela svou planetu. Naznačuje to osud Země

Kdyby ke hvězdě ZTF SLRN-2020 letěla kosmická loď rychlostí světla, trvala by cesta 15 tisíc roků. Po příletu by posádka spatřila obří stárnoucí vesmírný objekt mnohonásobně větší než naše Slunce. A kdyby se tam dostala ve správnou dobu, viděla by, jak tento „Otesánek“ pomalu pohlcuje svou planetu velikosti Jupiteru.

Protože je hvězda tak daleko, pracují vědci stále je s hypotézami a teoriemi. Ale poté, co vyloučili všechny ostatní, zůstala jim jediná – tedy ta nejpravděpodobnější. Astrofyzici pod Deovým vedením si myslí, že tato planeta odsouzená k zániku se po mnoho měsíců pohybovala po povrchu hvězdy – procházela při tom horními vrstvami hvězdné atmosféry. Pomalu přitom klesala stále hlouběji. A nakonec se její trajektorie změnila tak moc, že se planeta zabořila do nitra hvězdy – to trvalo pouhý týden, kdy se hvězda prudce rozšířila a vzplanula stokrát jasněji, než je běžné.

Budoucnost Země je podobná

Podle studie, která vyšla v odborném žurnálu Nature, jsou výsledky nesmírně důležité. Nejenže pomáhají zaplnit prázdnotu v informacích o tom, jak se vyvíjely jiné hvězdné systémy, ale také vědcům poskytují náznaky toho, jaký osud čeká Zemi – až za miliardy let také Slunce zbytní natolik, že ji pozře.

Smrt Země by mohla vypadat podobně jako ta v soustavě ZTF SLRN-2020. Zajímavé je, že tento proces trval mnohem déle, než si to představují filmaři a spisovatelé – planeta do hvězdy spíše pomalu klesala jako rozinka do těsta, než že by do ní žbluňkla jako kámen do rybníka.