Pod grónským ledem žijí tisíce druhů mikroorganismů. Už to nejsou oázy, ale úplné pralesy, ukazuje terénní výzkum

Věří, že něco takového se v přírodě musí vyskytovat. „Věříme, že některé spory hub by mohly požírat černé řasy. To je přesně to, co hledáme,“ říká. I kdyby se mu to ale povedlo, problém nepřestane existovat – jádro je v něčem jiném. „Růst řas je důsledkem toho, že do atmosféry vypouštíme příliš mnoho skleníkových plynů. A právě zde je třeba problém řešit. Musíme se zaměřit na zpomalení našich emisí,“ doplňuje.

Černá a bílá

Na ledu jsou řasy během dlouhých polárních dní, kdy slunce ani nezapadá za obzor, neustále bombardované radiací. A tak se před ní chrání – pomocí černého pigmentu, toho samého, který je v černém čaji. Ten má ale víc funkcí současně: kromě této protiradiační ochrany navíc černá barva pomáhá, aby řasy vyzařovaly více tepla, které pomáhá ledu tát. A řasy z něj získávají živiny, které jim pomáhají se množit – a tím zrychlují tání a rychleji rostou…