Svět trpí pandemií obezity. Náklady na léčení mohou zatížit ekonomiky stejně jako covid

Náklady na léčení této nemoci a jejích důsledků v roce 2035 organizace vyčíslila na 4,32 bilionu dolarů, tedy skoro tři procenta celosvětového HDP. Přirovnává to k ekonomickým dopadům pandemie covidu-19 v roce 2020.

Světová federace pro obezitu předpovídá, že zatímco v současnosti trpí obezitou jeden ze sedmi lidí, za 12 let to bude už každý čtvrtý. Za obezitu označuje body mass index (BMI) vyšší než 30. Index odpovídá hmotnosti v kilogramech, která se vydělí druhou mocninou výšky v metrech. Ideální váha se pohybuje mezi hodnotou 18,5 a 25. Od 25 do 30 je nadváha.

Třetina Čechů bude obézních

Autoři zprávy předvídají, že v České republice bude v roce 2035 trpět obezitou 35 procent dospělých, strmější nárůst počtu očekávají u mužů než u žen a v případě dětí u chlapců než u dívek. Zatímco před třemi lety bylo v Česku 15 procent chlapců obézních, v roce 2035 to bude už více než čtvrtina. Náklady na řešení tohoto onemocnění vyjdou na 3,4 procenta HDP, tedy více, než bude celosvětový průměr. V roce 2020 to bylo 2,7 procenta HDP.