Očkování proti chřipce tentokrát fungovalo lépe než v minulosti, ukazuje americká zpráva

Potěšující podle autorů zprávy je zejména to, že nyní zabralo alespoň částečně očkování i u lidí, kde nejčastěji selhává – tedy ve skupinách osob s narušenou imunitou nebo u seniorů v pokročilém věku.

Konkrétní čísla

Studie odhaduje účinnost vakcíny u dětí a dospělých ve věku od 6 měsíců do 64 let na 54 procent. Druhá studie u dětí ve věku od jednoho roku do 17 let prokázala 71% účinnost vakcíny proti symptomatické chřipkové infekci.

Údaje ze sítě sedmi dětských nemocnic ukázaly, že vakcína chrání na 49 % před onemocněním, které by vyžadovalo buď hospitalizaci, nebo péči na pohotovosti. Analýza údajů z druhé sítě sledování ukázala, že účinnost vakcíny je 46 % u osob ve věku 18 až 64 let a 39 % u osob starších 65 let, které se obrátily na pohotovost nebo na centrum urgentní péče.

U osob s oslabeným imunitním systémem vakcína snížila riziko hospitalizace o 44 % v jedné studii a o 30 % v jiné. Tyto výsledky jsou velmi podobné těm, které v únoru zveřejnila Kanada, z Evropy zatím nejsou.