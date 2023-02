Webbův teleskop objevil šest masivních galaxií. Jejich existence odporuje vědeckým předpokladům

Astronomy zaskočilo, že obří a vyspělé galaxie zjevně existovaly už poměrně krátce po Velkém třesku, tedy po vzniku vesmíru. Podle webu Space.com to nikdo nečekal a nikdo ani zatím nedokáže logicky vysvětlit, jak se tyto galaxie vytvořily.

Snímky vzdálených zákoutí vesmíru vědci pořídili hned, když Webbův dalekohled začal fungovat. Mají rozměry přibližně jako naše domovská Mléčná dráha jsou v nich plně dospělé červené hvězdy.

Galaxie popsané v nové studii jsou tak vzdálené, že se i výkonnému dalekohledu jeví jenom jako načervenalé tečky. Když astronomové analyzovali světlo vyzařované těmito zdroji, zjistili, že se dívají do „dětství“ vesmíru – do doby jen 500 až 700 milionů let po Velkém třesku.