Rozšířený lék proti covidu by mohl pandemii zhoršit, varují vědci

„Je už zřejmé, že životaschopné zmutované viry mohou přežít léčbu molnupiravirem a konkurovat existujícím variantám,“ uvedl pro odborný časopis Scienece virolog William Haseltine, který se opakovaně vyjadřuje vůči tomuto přípravku kriticky. „Myslím, že si zaděláváme na katastrofu.“

Mluvčí společnosti Merck podle Science popírá, že by lék vedl ke vzniku široce rozšířených variant, a někteří výzkumníci význam mutací způsobených molnupiravirem bagatelizují. „V tuto chvíli je to mnoho povyku pro nic,“ říká například Raymond Schinazi, medicinální chemik z Emory University School of Medicine, a poznamenává, že vzhledem k tomu, že SARS-CoV-2 infikoval miliony lidí po celém světě, virus rychle mutuje zcela přirozeně.

Molnupiravir je ústně podávané antivirotikum schválené na konci roku 2021. Jde o první lék vytvořený speciálně proti covidu, který proti němu účinkoval. A pro Merck je to zlaté vejce, roku 2022 se ho prodalo za pět miliard dolarů.

Někteří vědci, včetně Haseltina, ale od počátku upozorňovali, že mechanismus přípravku může přinést i řadu problémů. Molnupiravir se totiž pokouší virus „umutovat k smrti“: Vyvolá v jeho genomu tolik mutací, že mu to zabrání se množit. Jednou z obav bylo, že by lék mohl zmutovat nejen koronavirus, ale i DNA lidí, kteří jej dostávají, ale tento vedlejší účinek se zatím neprojevil. Další obava byla, že zmutovaný virus přežije a bude se množit – a možná se ukáže, že je přenosnější nebo virulentnější než dříve. Než americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv lék povolil, označil to mluvčí společnosti Merck za „zajímavou hypotetickou obavu“.

Výzkumníci z celého světa začali skenovat sekvence genomu SARS-CoV-2 uložené v mezinárodní databázi GISAID a hledali druhy mutací, které by mohl molnupiravir způsobit. Je totiž pravděpodobnější, že spíše než vyvolání náhodných změn v genomu RNA viru způsobí lék určité změny nukleových kyselin: guanin se změní na adenin a cytosin na uracil.

Lovci virů na stopě

Jedním z těchto „lovců virů“ je Ryan Hisner, středoškolský učitel přírodních věd a matematiky v Monroe ve státě Indiana. V srpnu 2022 katalogizoval podezřelé varianty a rychle identifikoval desítky sekvencí, které vykazovaly shluky těchto charakteristických záměn. Hisner své obavy sdělil vědcům na Twitteru a nakonec se spojil s Thomasem Peacockem, virologem z Imperial College v Londýně.

Spolu s dalšími kolegy tato dvojice systematicky přezkoumala více než 13 milionů sekvencí SARS-CoV-2 v databázi GISAID a analyzovala ty, u nichž se vyskytovaly shluky více než 20 mutací. Ve studii zveřejněné 27. ledna, která zatím čeká na schválení, popsali, že velká podskupina vykazovala charakteristické záměny odpovídající tomu, co očekávali u změn spojených s molnupiravirem. Všechny pocházejí z roku 2022, tedy z doby po zahájení širokého používání molnupiraviru.