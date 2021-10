Testy prošel první lék proti covidu v tabletce. Snižuje úmrtnost o polovinu

Právě lék, jako je molnupiravir, od začátku pandemie lékařům zoufale chyběl. Jednoduchý přípravek, který se dá podávat v podobě tabletky, a zabíral by proti covidu, byl od začátku pandemie snem. Vědci už sice našli léky, které pravděpodobnost hospitalizace snižují (například remdesivir od společnosti Gilead), ale všechny se musí podávat intravenózně, a tedy v nemocnicích a za přítomnosti lékařského personálu.

Pacienti ve studii měli mírnou až středně těžkou formu covidu, v době podání dávky byli do pěti dnů od nástupu příznaků a měli alespoň jeden rizikový faktor spojený se špatným průběhem onemocnění.

Společnosti Merck a Ridgeback uvedly, že požádají Úřad pro kontrolu potravin a léčiv o povolení k mimořádnému použití „co nejdříve“ a předloží je regulačním orgánům po celém světě. Doufají, že pokud bude molnupiravir schválen, mohl by mít dramatický dopad na pandemii.

„Pokud se tyto výsledky potvrdí, změní to situaci,“ řekl pro odborný časopis STAT News Andy Pavia, vedoucí oddělení dětských infekčních nemocí na univerzitě v Utahu. „Ale ještě musíme zjistit spoustu informací – jak vypadají jeho vedlejších účinky? Víme, jak ho dávkovat u populací, které jsou odlišné, jako jsou děti nebo obézní dospělí?“

Studie byla předčasně ukončena na základě doporučení nezávislého výboru pro monitorování údajů a po konzultaci s FDA, uvedla společnost Merck. Tyto výbory mají za úkol zajistit, aby studie byly v nejlepším zájmu pacientů, a doporučit jejich zastavení, pokud je jasné, že lék je účinný.

V tiskové zprávě vyšly pouze omezené informace o nežádoucích účincích, ale společnosti uvedly, že jejich výskyt byl ve skupině s placebem a ve skupině léčených pacientů podobný. „Když se mluví o budoucnosti covidu a o tom, že tu s námi bude už pořád, nevěnuje se příliš času tomu, aby se řešil včasný zásah, který sníží závažnost onemocnění – přitom to je velmi účinný nástroj,“ řekla Natalie Deanová, odborná asistentka biostatistiky na Emoryho univerzitě, která se zabývá infekčními chorobami. „Čím dostupnější to bude, tím účinnější to může být.“

Úplnější údaje budou podle vyjádření společnosti Merck k dispozici později.