Lék molnupiravir na omikron zabírá, nemocnice přestávají podávat monoklonální protilátky

Molnupiravir do Česka dorazil před měsícem, od té doby ho dostalo minimálně 252 lidí, z toho polovina v posledních sedmi dnech. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví, které má Česká televize k dispozici. Největší zájem o lék je v Praze a Středočeském kraji.

Množství vydaných léků ale může být ve skutečnosti vyšší, některá zdravotnická zařízení přiznávají technické potíže při vykazování do systému ISIN. Také předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka se domnívá, že ve skutečnosti nemocnice vydaly těchto antivirotik víc, a to v řádu tisíců. Vyšší čísla podaných léků, než hlásí oficiální data ministerstva zdravotnictví, potvrzuje například i Fakultní nemocnice Bulovka. Mluvčí Eva Libigerová to vysvětluje tím, že nemocniční lékárníci narazili při vykazování vydaných antivirotik do systému na technické problémy.