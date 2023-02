První vakcína proti viru marburg uspěla. Výsledky jsou slibné, tvrdí autoři

Kromě podpůrné terapie nejsou k dispozici žádné schválené vakcíny ani specifická léčba. Vědci už testovali několik experimentálních očkovacích látek, ale žádná z nich se neukázala jako účinná, případně poskytovala ochranu jen velmi krátkou dobu, a nebyla tedy prakticky použitelná. V oblastech Afriky, kde je nemoc nejrozšířenější, by jednodávková vakcína, která by mohla chránit příjemce po dlouhou dobu, byla přitom zásadní součástí potlačení epidemií.

Povzbudivé výsledky

Do aktuální studie bylo zařazeno čtyřicet zdravých dospělých dobrovolníků v centru klinických zkoušek Walter Reed Army Institute of Research v Silver Spring ve státě Maryland. Dostali jednu nízkou, nebo vyšší dávku vakcíny. Dobrovolníky pak vědci sledovali a čekali, jestli se neobjeví nějaké vedlejší účinky. Monitorovali také imunitní reakci.

Bezpečnostní výsledky studie jsou podle studie povzbudivé: testovaní experimentální vakcínu dobře snášeli a nevyskytly se u nich žádné závažné nežádoucí příhody. U jednoho účastníka ze skupiny s vyšší dávkou se po očkování objevila horečka, která ale do následujícího dne odezněla.

Kromě toho se ukázalo, že zkoumaná vakcína vyvolává silnou a dlouhodobou imunitu vůči glykoproteinu viru marburg: 95 procent účastníků studie vykazovalo po očkování silnou protilátkovou odpověď a sedmdesát procent si ji udrželo po dobu delší než 48 týdnů.

Autoři pokládají test za takový úspěch, že budou investovat do dalších zkoušek – a to už v v praxi – v Ghaně, Keni a Ugandě. Pokud další údaje potvrdí slibné výsledky zjištěné v první fázi studie, mohla by být vakcína cAd3-Marburg jednou použita v nouzových reakcích na ohniska epidemií.