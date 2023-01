Ženy rodily desítky tisíc let ve stejném věku. Zlom přišel s civilizací, ukázal výzkum mutací DNA

Jak moc se chování moderních lidí liší od toho, jak žili naši předkové nebo prapředkové? Vědci z Indiana University se podívali na jednu z věcí, které jsou v lidském životě univerzální, a sice na zrození. Zaměřili se na to, jak staré byly v minulosti ženy, když rodily potomky.

Smyslem výzkumu bylo pochopit, jakým výzvám prostředí byli vystaveni naši předkové i to, jak to může pomoci předpovědět budoucí dopady změn životního prostředí na lidskou společnost.

Výzkumníci navrhli novou metodu, která využívá mutací DNA. „Díky našemu výzkumu moderních lidí jsme zjistili, že můžeme předpovědět věk, ve kterém lidé měli děti, a to podle typů mutací DNA, které svým potomkům zanechali,“ popsal přístup spoluautor studie Matthew Hahn. „Tento model jsme pak aplikovali na naše lidské předky, abychom určili, v jakém věku se rozmnožovali.“

Matky stárnou, ale teprve krátkou dobu

Studie odhalila, že průměrný věk, kdy lidé měli děti v průběhu posledních 250 tisíc let, je 26,9 roku. Otcové přitom byli dlouhodobě starší (v průměru měli 30,7 let) než matky. Ty měly průměrně 23,2 let.

Za posledních pět tisíc let se ale tento věkový rozdíl zmenšil, přičemž nejnovější odhady studie uvádějí průměrný věk matek 26,4 roku. Způsobeno je to především tím, že ženy mají děti ve vyšším věku – zřejmě také proto, že dokázaly stále častěji přežít porody prvních dětí, a mohly tak mít další.