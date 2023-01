Novoroční teploty byly i 15 stupňů nad průměrem. Nebýt klimatické změny, nejspíš by k tomu nedošlo

Dochází tak k častějšímu a výraznějšímu překonávání teplotních rekordů. Celkově tak skončená rekordně teplá epizoda zapadá do obrázku oteplujícího se klimatu, kdy nás překonávání extrémů posouvá do dosud neprozkoumaného klimatického „teritoria“. Bez změny klimatu by tak rozsáhlá a intenzivní vlna veder s největší pravděpodobností nebyla možná.