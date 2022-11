Římské silnice přinášely Evropě prosperitu staletí po zániku impéria

Vědce zajímalo, co je příčinou, a co následkem. Tedy jestli Římané stavěli silnice v oblastech se silnou hospodářskou aktivitou, nebo jestli to byly silnice, které se staly příčinou ekonomického růstu kolem nich.

„To je velký problém v této oblasti výzkumu. Mimořádně zajímavá je tato studie proto, že samotné silnice zmizely a chaos v západní Evropě po pádu Římské říše by byl příležitostí k přeorientování ekonomických struktur. A přesto urbanistická struktura podél nich zůstala a přetrvala,“ říká Ola Olsson.

Kolo a cesta

Dalším faktorem, který podporuje závěry studie, je dění ve východních částech Římské říše, v severní Africe a na Blízkém východě. Tam došlo ve 4. až 6. století v podstatě k téměř úplnému opuštění kolové dopravy, kterou nahradily velbloudí karavany.

Silnice v tomto regionu se používaly stále méně a méně a vládcové je nechaly zchátrat. Na rozdíl od západních částí království se tedy nové cesty nestavěly na starých.

„Silnice ztratily význam, a tak vůbec nevidíme stejnou kontinuitu prosperity. Dá se říci, že tuto oblast postihlo to, čemu se říká ‚obrácení štěstěny‘ - země, které na počátku rozvíjely civilizaci, jako je Irák, Írán a Turecko, jsou dnes autokratické a mají výrazně horší hospodářský rozvoj než země, které byly tehdy na ekonomické periferii,“ vysvětluje Ola Olsson.

To, jak mohou mít investice do infrastruktury zásadní ekonomické důsledky jak po desetiletích, tak po staletích od jejich uskutečnění, je podle Oly Olssona významné pro pochopení toho, proč jsou některé regiony rozvinutější než jiné, ale výsledky mohou být důležité i jako podklad pro současná politická rozhodnutí o infrastruktuře.

„Například ve Švédsku se jedná o možné výstavbě nových železničních tratí. Ty od 19. století získaly obrovský význam pro hospodářskou činnost. Diskutuje se o nových úsecích železnice, a pokud budou postaveny, lze očekávat, že některé obce získají velký ekonomický impuls,“ dodává vědec.