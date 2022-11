Brněnští vědci navrhli ničitele plastových ostrovů. Mají se jím stát sinice

Poradit by si s nimi mohly sinice. Ty se v našich zeměpisných šířkách pokládají za „škodnou“. V létě se často přemnoží, zamoří nádrže a zabijí svými toxiny jiné organismy. Ale vyskytují se také v oceánech, jsou tam prakticky všudypřítomné: v každém mililitru vody je podle Pěnčíka asi 100 tisíc jejich buněk. Právě díky jejich přirozenému a bohatému zastoupení se je odborníci rozhodli využít.

Plastové „kontinenty“ jsou dnes už velké jako Austrálie. Představují cosi jako plovoucí ostrovy, přičemž dva se nacházejí Tichém oceánu, dva v Atlantském a jeden v Indickém. Jejich původ je na souši: odhozené plasty se vlivem proudění shlukují na jednom místě a vznikají pomyslné plastové ostrovy. „Zdrojem znečištění jsou vnitrozemské řeky, pobřežní oblasti, ale také rybáři, kteří odpad zahazují přímo do moře,“ uvedl Pěnčík. Nedaří se je ničit ani odstranit, a to přes několik nadějných plánů.

Vědci se nyní soustředí na dva možné přístupy využití sinic, jak jejich pomocí plasty z vody odstranit. První z nich je založený na použití geneticky modifikovaných organismů. „Už poměrně dlouho se ví, že existují bakterie, které vylučují enzymy schopné rozkládat plastové polymery. Izolované byly například ze skládek odpadu. Problém je, že tyto bakterie ve vodním prostředí nežijí. Naopak tam ale žijí sinice,“ řekl Pěnčík.

Cílem vědců je proto přenést geny tohoto typu bakterií do sinic, které by pak byly schopné shodně vylučovat potřebný enzym z buněk a rozkládat tak plastové polymery na dílčí komponenty, až by ve vodě nezbylo prakticky nic.