Včely uspořádávají čísla podle velikosti zleva doprava, ukázal experiment

V poslední době se objevily důkazy, podle kterých novorozenci a někteří obratlovci, včetně primátů, uspořádávají čísla zleva doprava. Giurfa vedl studii, jejímž cílem bylo zjistit, zda to samé platí i u hmyzu, konkrétně u včel.

Západní studie už dříve zjistily , že ještě předtím, než se děti naučí počítat, začínají uspořádávat rostoucí množství zleva doprava v takzvané „mentální číselné řadě“. Vědci však zjistili opačný směr u lidí z kultur, které používají arabské písmo, jež se čte zprava doleva. To je docela pozoruhodné, protože v arabštině se číslovky (na rozdíl od písmen) píší ve stejném směru jako v Evropě.

Vědci v rámci experimentu nechali jednotlivé včely vlétnout do dřevěné krabice. Poté je pomocí cukrové vody nalákali, aby si vybraly obrázek zobrazující řadu předmětů připevněných na stěnách bedny.

„Už víme, že včely jsou prokazatelně schopné počítat, přinejmenším do pěti,“ řekl Giurfa. Podle vědce zástupci této hmyzí skupiny také zpracovávají informace odlišně v obou mozkových hemisférách. Tento rys zřejmě sdílejí s lidmi a je považován za možného původce „mentální číselné řady“, uvedl Giurfa. Nedávno se navíc podařilo dokázat , že včely dokonce rozlišují sudá a lichá čísla, což žádné jiné zvíře nedokáže.

Osmdesát procent včel, které byly naučeny vybírat tři předměty, zamířilo doleva, když jim byl nabídnut pouze jeden předmět na obou stranách, a šly doprava, když jim bylo nabídnuto pět předmětů na obou stranách. Včely, které byly vycvičené na jeden předmět, šly pro trojici doprava, zatímco včely zaměřené na pětku šly pro svou trojku doleva.

Pokud je teorie o tom, že zvířata uvažují o číslech zleva doprava, pravdivá, zůstává otázkou, proč to neplatí pro všechny lidi. Giurfa tvrdí, že to může být způsobeno výchovou. I když je mentální číselná řada „vrozená, kultura ji může modifikovat, dokonce i zvrátit, nebo naopak zvýraznit“, řekl. Na druhou stranu se včely musí držet toho, co jim diktuje příroda.