Narvalové mění své migrační zvyky. Ověřené způsoby během klimatické změny ztrácí smysl

Oteplování planety znamená, že se mění životní podmínky na mnoha místech světa. Už předchozí výzkumy ukázaly, jak řada suchozemských živočichů i ptáků mění své migrační vzorce s tím, jak se Země ohřívá. Ale zatím vzniklo jen málo výzkumů, které by se podívaly na to, co se děje v mořích a oceánech.

Nová studie se přesně na tohle zaměřila, a to u narvalů, velkých kytovců typických svým „rohem“, ve skutečnosti zubem. Mořští biologové se pokusili prostudovat, jak se mění migrační vzorce narvalů žijících v nezamrzajících oblastech u pobřeží Ruska, Kanady a Grónska, kteří se běžně na podzim přesouvají do hlubších vod, kde tráví zimu.